BASCHET: Corona pierde, în prelungiri, cu Voluntari VIDEO Corona Brașov a avut o evoluție apreciata, sambata seara, in Sala Sporturilor, in Liga Naționala de baschet masculin. La capatul unui duel aprig disputat, formația antrenata de Ionuț Bascoveanu a fost invinsa, dupa prelungiri, de CSO Voluntari, scor 88-93, pe reprize 21-23, 32-20, 14-20, 14-18 și 7-12. Meciul a fost unul echilibrat in primele zece minute. Sfertul secund a fost dominat in totalitate de brașoveni, care au intrat in avantaj la pauza mare, scor 53-43. CSO Voluntari a jucat mult mai bine in ultimele doua sferturi. Ilfovenii aveau un avataj de 8 puncte cu doar cateva minute inaintea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin Corona Brașov a pierdut, vineri seara, in Sala Sporturilor, primul meci oficial din acest sezon. Recent promovata in Divizia A, formația de sub Tampa a intalnit, in Grupa E a primei faze din Cupa Romaniei, pe Voluntari, trupa care a terminat sezonul trecut de Divizia A pe…

- Marco Popescu a fost convocat, din nou, pentru un stagiu de pregatire al echipei naționale de Under 16. Juniorul de la FC Brasov a evoluat in ambele partide pe care Romania Under 16 le-a disputat contra reprezentativei similare a Ciprului. In prima partida, incheiata cu victoria micilor tricolori, scor…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta controale in toate statiile GPL din țara, dupa explozia din Crevedia . El afirma ca cele care nu se conformeaza vor fi inchise pe loc, fara procese. Marcel Ciolacu a anuntat pe pagina sa de facebook ca toate statiile GPL din tara, vor fi controlate de astazi, iar in cazul…

- Politistii gorjeni au deschis o ancheta dupa ce au fost descoperite, miercuri, fragmente osoase care par a fi umane, intr-o cutie metalica aflata in podul unei biserici din Targu Jiu. O cutie metalica in care erau depozitate oase care par a fi de om a fost gasita, miercuri, in podul unei biserici din…

- O femeie din Timișoara a fost ucisa in propriul apartament . Polițiștii l-au gasit pe criminal in locuința victimei, unde ar fi leșinat. O femeie de 74 de ani a fost ucisa, marti, in apartamentul sau din Timișoara. Atacatorul, un barbat de 47 de ani care ar fi intrat in locuinta pentru a fura, a fost…

- Castelul Karolyi din Carei, Cetatea Oradea și Bastionul Maria Theresia din Timișoara se numara printre caștigatorii celei de-a treia ediții a “Recenziei de Aur”, un proiect anual prin care premiaza cele mai apreciate locații de pe Google Maps. Pentru ediția de anul acesta, Google a premiat cu Recenzia…

- Reprezentanții clubului FC Brașov spun ca, momentan, situația este una grea. Jucatorii au fost informați despre decizia TAS și in mai puțin de 24 de ore, 15 dintre ei au semnat deja actele de reziliere ale contractelor. „Sunt liberi sa semneze cu orice alt club. Le mulțumim pentru tot ce au facut pentru…

- FC Brașov are tot mai multe probleme. Și nu referim doar la procesul de la TAS sau la faptul ca echipa a fost programata de Federația Romana de Fotbal in Cupa Romaniei ca fiind din Liga 3 , ci la datoriile care se acumuleaza la diverși furnizori. Printre aceștia, Direcția Administrare Infrastructura…