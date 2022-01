Stiri pe aceeasi tema

- Australianca Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a caștigat Australian Open 2022. S-a impus in finala in fața americancei Danielle Collins (28 de ani, 30 WTA), scor 6-3, 7-6 (2). Barty, aflata la a treia finala de Grand Slam a intrerupt seria negativa a australienilor la turneul de la Melbourne. Din…

- Primul turneu de Grand Slam al anului la tenis de camp, „Australian Open", se apropie de sfarșit. Joi, 27 ianuarie, la Melbourne s-au disputat semifinalele feminine de simplu, in care reprezentanta gazdelor, Ashleigh Barty, a invins-o pe americanca Madison Keys cu 6-1, 6-3, in vreme ce Danielle Collins…

- Iga Swiatek (Polonia, 9 WTA) a fost spulberata de Danielle Collins (SUA, 30 WTA) in semifinale la Australian Open, scor 6-4, 6-1! Astfel Collins va da piept in marea finala cu Ashleigh Barty (Australia, 1 WTA), cea care a trecut in penultimul act de Madison Keys (SUA, 51 WTA), cu 6-1, 6-3. Iga Swiatek,…

- Ashleigh Barty, numarul 1 mondial si favorita locala, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa un meci de 63 de minute cu americanca Jessica Pegula. Australianca s-a impus cu scorul de 6-2, 6-0, in fata locului 21 WTA. Barty nu a pierdut niciun set de la inceputul turneului. In semifinale,…

- Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA) a cucerit duminica dimineața titlul de la Adelaide. Australianca a invins-o in ultimul act pe kazaha Elena Rybakina (22 de ani, 14 WTA), scor 6-3, 6-2. La primul turneu dupa US Open, liderul mondial Ashleigh Barty reușește deja sa-și adjudece un trofeu. Cea mai valoroasa…

- Ashleigh Barty, numarul unu mondial, va da startul sezonului 2022 la turneul internațional de pregatire pentru Australian Open de la Adelaide, in prima saptamana din ianuarie, au anunțat vineri organizatorii turneului. In schimb, Emma Raducanu va incepe la "Melbourne Summer Set", alaturi de Osaka,…