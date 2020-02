Barometru EY: Tinerii sunt interesati de dezvoltarea personala si de invatare Generatia tanara se mobilizeaza spre o realitate in care viata nu se mai rezuma la "a supravietui". Aspectele materiale nu mai sunt un scop in sine pentru tineri, ci devin resurse pentru un tel mult mai inalt, si anume de a atinge cea mai buna versiune a lor, conform concluziilor Barometrului tinerilor, realizat de EY Romania.



In acest context, angajatorii au nevoie de o strategie de integrare si dezvoltare pentru tineri, bazata pe o remuneratie care sa nu limiteze paleta de alegeri personale.



Pe de alta parte, ei ar trebui sa le ofere oportunitati de dezvoltare prin expunere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

