Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Dan Barna a reactionat joi pe Facebook dupa ce candidatul sprijinit de USR pentru Capitala, Nicusor Dan, a primit si sprijinul PNL: „Anuntul este un mare pas inainte pentru perspectiva unui candidat unic anti-PSD la Bucuresti”, a precizat scurt liderul USR.

- "Mulțumesc președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru susținerea candidaturii mele la Primaria Capitalei. Este un gest de mare responsabilitate politica, in condițiile in care PNL-ul are in interiorul sau persoane foarte competente pentru aceasta poziție. Prin acest gest de responsabilitate,…

- "O veste buna - PNL tocmai a anunțat ca il susține pe Nicușor Dan, candidatul USR pentru Primaria Capitalei. Anunțul este un mare pas inainte pentru perspectiva unui candidat unic anti-PSD la București", a scris Dan Barna pe Facebook. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca Nicusor…

- Liderul USR, Dan Barna, a reactionat, joi, dupa anuntul PNL privind sustinerea lui Nicusor Dan pentru functia de primar general. ”Este un mare pas inainte pentru perspectiva unui candidat unic anti-PSD la Bucuresti”, a afirmat Barna.

- Dan Barna a afirmat ca este o veste foarte buna faptul ca Ludovic Orban a anunțat ca PNL il va susține pe Nicușor Dan pentru Primaria Capitalei. Liderul USR a precizat ca este un mare pas inainte pentru un candidat unic anti-PSD la București.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus…

- Susținerea PNL pentru Nicușor Dan este „o veste buna”, susține liderul USR, Dan Barna, precizând ca decizia liberalilor este „un mare pas înainte” pentru stabilirea unui candidat unic anti-PSD în București. ​„O veste buna - PNL tocmai a anunțat…

- Presedintele PNL Ludovic Orban urmeaza sa anunte, joi, sustinerea liberalilor pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, au precizat surse liberale pentru Libertatea. In urma sondajelor interne ale PNL, Nicusor Dan este singurul politician care o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul…

- „L-am invitat, din nou, astazi, pe Nicușor Dan sa revina acolo unde ii este locul, in Uniunea Salvați Romania. Dincolo de sentimentalisme - e fondator al partidului, ținem la el - e vorba mai ales despre rațiuni pragmatice: trebuie sa putem mobiliza toate resursele aflate la dispoziția noastra…