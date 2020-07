Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca PMP nu a fost invitat sa faca parte din alianța de dreapta, asta pentru ca USR se opune. Tomac arata ca PMP ar dori sa-l susțina pe Nicușor Dan, insa intr-o alianța cu lista comuna de consilieri generali și candidați comuni la sectoare. Cum aceste condiții nu se…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca partidul sau nu a fost invitat în alianța dreptei pentru București pentru ca USR se opune. PNL și USR-PLUS au convenit miercuri seara pentru candidați comuni la sectoare, colaborarea cu PMP ramânând pâna în acest moment în aer.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca formatiunea sa politica nu a fost invitata sa faca parte dintr-o alianta a dreptei in Bucuresti pentru ca USR se opune. „Singura persoana cu care am discutat in aceasta perioada in mod onest a fost Nicusor Dan“, scrie Tomac, care…

- Miercuri noaptea a avut loc o noua runda de discutii intre PNL si USR. Premierul Ludovic Orban a mers, dupa sedinta de Guvern, sa se intalneasca cu liderul USR Dan Barna, cu care a discutat mai multe ore. Cele doua partide trebuie sa incheie negocierile, in acest weekend, pentru a valida candidaturile…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie. „Da. La scurt timp dupa informala din…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfârsitul acestei saptamâni va avea o întâlnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti în perspectiva alegerilor locale din septembrie.Daca…

- Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre o posibila alianta si la sectoarele Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie.Stabilirea candidatilor comuni la primariile de sector din Bucuresti a dus la un blocaj, intre…

- PNL și USR fac primul pas concret pentru o înțelegere în București la alegerile locale. Dupa mini-revolta pe Facebook a filialei din Capitala a USR-PLUS, care parea ca pune cruce negocierilor, Ludovic Orban și Dan Barna au avut marți dimineața o întâlnire clarificatoare. Potrivit…