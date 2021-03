Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna spune ca organizatorii grevei de la metrou sunt „iresponsabili” și, in plina pandemie, trateaza cu dispreț bucureștenii. Barna aduce "cutitul" la o lupta cu "pistoale" si incearca sa-i convinga cu argumente de ordin moral pe angajatii care protesteaza din motive financiare.…

- Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii, iar cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri, scrie vineri dimineata ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook.…

- La Primaria Razvad se dorește imbunatațirea și modernizarea modului de interacțiune dintre cetațeni și angajații primariei The post Primaria Razvad: Imbunatațirea modului de lucru dintre cetațeni și angajații primariei first appeared on Partener TV .

- Premierul Florin Cițu raspunde criticilor legate de bugetu l alocat Sanatații, acuzand ca exista oameni care vorbesc in spațiul public „fara sa ințeleaga cum se face un buget, fara sa știe cum se aloca un buget și arunca aceste informații”. „Vorbesc in spațiul public fara sa ințeleaga cum se face un…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, intr-o autoutilitara de transport marfa, 38 de cetateni din Siria și Irak, care se indreptau spre granita cu Ungaria. Calauzele, trei cetațeni romani, sunt cercetate pentru trafic de migranti, urmand ca la final sa fie luate masurile legale ce se impun.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, o sedinta de lucru la care vor participa prim-ministrul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

