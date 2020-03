Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul in Romania impune instalarea unui guvern cu puteri depline și ieșirea cat mai rapida din interimat, a spus liderul USR Dan Barna. Chiar daca are rezerve cu privire la unii din miniștrii Cabinetului Cițu, Dan Barna indeamna toți politicienii sa puna interesul public inaintea celui politic…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca parlamentarii PSD vor merge in sala sedintei de plen a Parlamentului, dar vor vota impotriva Guvernului Citu si vor pica si acest guvern. "Practica normala intr-o tara…

- Președintele USR, Dan Barna, a transmis, joi, in timpul audierilor din Comisiile reunite pentru politica Externa a ministrului propus, Bogdan Aurescu, un indemn pentru creșterea investițiilor in zona securitații energetice și a surselor de energie alternativa.„In contextul problemelor tot…

- Președintele USR, Dan Barna, s-a intalnit, luni, cu președintele PNL, Ludovic Orban și cu premierul desemnat, Florin Cițu.La ieșirea de la aceasta intrevedere, Dan Barna a precizat: ”A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala…

- „Domnule președinte Iohannis, fiți președintele TUTUROR ROMANILOR! Convocați, urgent, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii și cereți tuturor instituțiilor abilitate sa aiba pregatite procedurile clare și logistica necesara pentru a evita raspandirea epidemiei și in Romania! Daca va pasa, faceți apel,…

- Presedintele USR, Dan Barna, crede ca miza este ca Romania sa aiba alegeri anticipate altfel este aruncat un an la gunoi, iar tara noastra nu va avea parte in acest an de o guvernare reala. Barna a mai spus ca premierul Ludovic Orban a refuzat propunerea USR de a intra la guvernare in cazul in care…

- Presedintele USR Dan Barna spune ca in urma deciziilor luate sambata de partidul pe care il conduce si de reprezentantii Plus, fuziunea dintre cele doua formatiuni va avea loc dupa alegerile parlamenntare, conditia USR, fiind preluarea brandului partidului, ”deja confirmat in politica din Romania”.“Noi…

- Președintele USR, Dan Barna, saluta faptul ca președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic s-au pus de acord pe declanșarea proceduri alegerilor parlamentare anticipate, adaugand ca „Romania are nevoie urgent de un parlament”.Citește și: Caștigarea primariei Capitalei il face pe Ludovic…