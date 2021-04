Stiri pe aceeasi tema

- „Florin Cițu a generat in mod gratuit o criza politica majora, perfect evitabila pentru o victorie marunta de orgoliu”, a scris vicepremierul Dan Barn, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook. „Florin Cițu știa bine ca avea in USR PLUS parteneri loiali. A verificat asta de zeci de ori in ultimele luni.…

- Vicepremierul Dan Barna il critica din nou pe premierul Florin cițu pentru demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Barna spune ca era dispus sa discute „zile intregi” pentru a pastra unitatea coaliției, dar ca premierul „s-a pregatit din timp” pentru revocarea ministrului USR PLUS.

- Vicepremierul Dan Barna afirma, miercuri seara, ca Florin Citu „stia bine ca avea in USR PLUS parteneri loiali”. Barna spune ca premierul stia ca ar fi fost dispus sa discute oricat pentru a asigura stabilitatea coalitiei. In schimb, acuza Barna, Florin Citu a decis sa anunte public demiterea unui ministru…

- Scriitorul Mircea Cartarescu deplange demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. El și-a pus mari speranțe in Voiculescu, mai ales ca „am mai primit un dram de speranța”. „Am vazut prea multe ca sa mai cred in utopii, dar ma bucur de cate ori cineva mai crede inca. Mulțumesc, Vlad.…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat ca premierul Florin Cițu nu mai are susținerea USR PLUS și a cerut o reuniune de urgența a coaliției pentru a discuta inlocuirea acestuia din funcție. Declaratia vine dupa decizia unilaterala a premierului de a-l demite pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu o prima reacție in urma demiteriii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sanatații. „ Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de…

- Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. La Palatul Victoria are loc o intalnire intre prim-ministrul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna, șeful DSU Raed Arafat. Vicepremierul Dan Barna s-a opus demiterii lui Vlad Voiculescu.

- Vicepremierul Dan Barna a respins joi ca ar exista neînțelegeri între ministrul Sanatații și premier, dupa ce Florin Cîțu i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa prezinte un raport privind masurile luate de la începutul anului pentru pregatirea valulului al treilea al pandemiei și sa…