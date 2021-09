Stiri pe aceeasi tema

- Formala și fara soluții, caracterizeaza Dan Barna discuția cu șeful statului. Care tace in legatura cu aceasta, dar vorbește pentru partenerii straini ai Romaniei, pe care ii asigura ca se vor gasi soluții foarte bune la criza guvernamentala.

- Miniștrii USR PLUS au ieșit intr-o conferința de presa cu marele anunț: Demisia in bloc. Iniția, miniștrii USR PLUS auramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. ”Florin Cițu a dinamitat conștient acest Guvern”, a declarat Dan Barna, președintele…

- Florin Cițu a postat, duminica, pe Facebook, trei fotografii in care apare alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei.A fost prima intalnire publica a celor doi de la declanșarea scandalului privind reținerea lui Florin Cițu in SUA, acum 20 de ani,…