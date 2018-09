Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistența din punct de vedere politic”, afirmand, ironic, ca șeful statului va primi probabil mesaje și din partea frizerului și bucatarului președintelui SUA. El a apreciat…

- Barna a declarat ca scrisoarea lui Giuliani nu reprezinta poziția SUA. "Este evident ca aceasta scrisoare face parte dintr-o activitate de lobby, domnul Giuliani este avocat, el nu reprezinta poziția SUA in aceasta scrisoare. De altfel SUA și-au exprimat poziția in diferite randuri fața de aceste…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a prezentat, duminica seara, masurile luate de Guvern pentru creșterea salariilor și pensiilor, la final scriind pe planșa din platou "Iohannis M...E", explicand ulterior ca a vrut sa transmita ca președintele minte, potrivit Mediafax. "Iohannis M...E - Pai de ce sariți…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca prin modificarea articolului din Codul penal privind abuzul in serviciu presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost dezinciminat, iar Romania nu mai este un stat democratic, ci un „stat autoritar”. “Inca o zi neagra pentru Romania. Foarte simplu, PSD a dezincriminat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a spus, dupa votul asupra motiunii de cenzura, ca aceasta zi este un istorica “trista si neagra”, in care PSD a decis sa faca “bloc comun in jurul unui dublu condamnat penal”. Barna sustine ca are surse potrivit carora Guvernul va adopta o Ordonanta de urgenta prin care…

- Presedintele USR, Dan Barna, acuza PSD ca a tradat romanii alegand sa il sustina in continuare pe Liviu Dragnea in functia de sef al formatiunii politice, dar si al Camerei Deputatilor.Citeste si: Liviu Dragnea, dupa sedinta CEX: 'Decizia mea este foarte ferma, raman la conducerea PSD și la…