- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca Victor Ponta a incercat sa fie un jucator fara sa aiba nici carți, nici abilitate, referindu-se astfel la faptul ca mai mulți parlamentari Pro Romania au anunțat ca vor vota pentru investirea Cabinetului Orban.

- Presedintele USR, Dan Barna, candidat la Presedintia Romaniei, afirma ca nu este surprins de faptul ca Victor Ponta a anuntat ca Pro Romania nu va vota pentru investirea Guvernului Orban, aratand ca are incredere ca premierul desemnat va reusi sa isi construiasca majoritatea necesara. "Romania e in…

- Ludovic Orban se intalneste miercuri, de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea Guvernului. Este nevoie de minimimum 233 voturi in Parlament pentru ca Guvernul Orban sa treaca. Premierul desemnat se poate baza pe 216 voturi de…

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a plenului de luni a proiectelor privind alegerea primarilor in doua tururi, inițiativa legislativa „Fara penali”, precum și abrogarea recursului compensatoriu, solicitare formulata de catre PNL. Pentru includerea proiectului…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Ploiesti, ca deocamdata in Parlament nu exista o majoritate functionala si "PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele", avand in vedere ca proiecte de lege solicitate de partidul sau - 'Fara penali in functii publice' si alegerea primarilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice. Conform surselor politice, seful statului se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen…