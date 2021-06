Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat miercuri ca impartaseste nemultumirea premierului Florin Citu legata de "lentoarea" reformelor in Parlament, mentionand ca daca situatia nu se va schimba, va fi necesara adoptarea unor ordonante de urgenta in toamna. "Impartasesc nemultumirea premierului legata de lentoarea reformelor in Parlament, pentru ca intr-adevar sunt foarte multe reforme pe care le-am promis - partidele din coalitie, intr-o masura mai mica sau mai mare - dar care se regasesc in programul de guvernare si care nu s-au intamplat. Adica vorbim de: primari in doua tururi,…