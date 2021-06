Barna: Congresul USR PLUS, pe 2 octombrie Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in prima sambata a lunii octombrie va avea loc congresul pentru desemnarea noii conduceri a aliantei si a reiterat ca va candida pentru functia de presedinte.



"In 2 sau 3 octombrie, in prima sambata din octombrie. (...) O saptamana dupa liberali, da", a precizat el, la TVR 1.



Liderul USR PLUS a confirmat ca a avut o discutie cu celalalt copresedinte al aliantei, in cadrul careia Dacian Ciolos i-a propus ca nici unul dintre ei sa nu candideze la presedintia formatiunii.



"A fost o discutie pe care am avut-o intr-adevar…

