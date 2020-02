Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca orice parlamentar care nu este de acord cu forma sau fondul angajarii raspunderii Guvernului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este obligat sa voteze motiunea de cenzura si ca Parlamentul are "obligativitatea…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca lista obiectivelor din acordul cu PNL nu a fost indeplinita "nici pe jumatate", precizand insa ca, intr-o intalnire avuta cu premierul Ludovic Orban, acesta a confirmat ca sunt avute in vedere si obiectivele restante."M-am intalnit in dupa amiaza zilei…

- Președintele USR, Dan Barna, saluta faptul ca președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic s-au pus de acord pe declanșarea proceduri alegerilor parlamentare anticipate, adaugand ca „Romania are nevoie urgent de un parlament”.Citește și: Caștigarea primariei Capitalei il face pe Ludovic…

- Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat marti ca angajarea raspunderii de catre Guvern in cazul bugetului de stat ar crea un precedent periculos si a aratat ca reprezentantii Uniunii solicita ferm dezbaterea acestui proiect in Parlament, potrivit...

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, are vineri dimineata o intalnire cu presedintele USR, Dan Barna, si cu presedintele PLUS, Dacian Ciolos, potrivit unor surse politice. Intalnirea nu va avea loc la Guvern. Marti, Ludovic Orban a avut o intalnire, la Parlament, cu Dan…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca va sustine Guvernul Orban cand obiectivele acordului politic sau proiectele necesare Romaniei ajung pe agenda, mentionand ca ''voturile USR nu sunt in alb''. "Noi am spus de la inceput: voturile nu sunt in alb. Vom sustine acest Guvern…

- Ambasadorul Franței in Romania, Michele Ramis, susține ca președintele Franței nu s-a referit la deciziile militare, ci doar la o criza politica, atunci cand a afirmat ca NATO este in „moarte cerebrala”, anunța MEDIAFAX.Ambasadorul Franței in Romania recunoaște ca expresia folosita de președintele…

- Presedintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca investirea noului Guvern condus de Ludovic Orban reprezinta rezolvarea crizei politice din Romania, dar si ca votul din Parlament, de luni, a reprezentat o descatusare de energie politica impotriva celei ...