Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anunța luni ca in coaliție s-a decis ca la prima ședința de plen reunit, programata miercuri, sa fie inclusa pe ordinea de zi inițiativa de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. „Miercuri cand va fi o ședința de plen reunit sa avem pe ordinea de zi și sa votam eliminarea pensiilor…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, marți, sa introduca pe ordinea de zi a ședinței comune a Parlamentului dezbaterea privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. În prezent exista trei proiecte de lege care propun taierea pensiiilor speciale pentru…

- Dupa ce au anunțat ca miercuri vor fi eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, „un prim pas” pe care il vor duce la indeplinire, liderii coaliției se vad nevoiți sa amane demersul de modificare a statutului deputaților și senatorilor din motive procedurale. Dan Barna a anunțat luni ca in coaliție…

- Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor, a anuntat ca Birourile Permanente Reunite ale celor doua camere ale Parlamentului au decis urgentarea adoptarii modificarii Statutului parlamentarilor, in sensul eliminarii pensiilor speciale. "Birourile Permanente Reunite au decis sa trimita…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, dupa sedinta coalitiei, ca miercuri va avea loc un plen reunit in care va fi votat un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, relateaza Digi24. „Miercuri cand va fi o sedinta de plen reunit sa avem pe ordinea de zi si sa votam eliminarea…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pe agenda Birourilor Permanente Reunite de maine, iar miercuri va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca liderii Coaliției au agreat ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari sa fie introdus pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului și votat, cel mai probabil, miercuri. El a precizat ca situația pensiilor…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…