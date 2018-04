Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid informeaza ca, in scopul efectuarii de lucrari specifice la sistemul de distributie a gazelor naturale, este nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale,maine, 17 aprilie, incepand cu ora 09.00, la consumatori din municipiul Barlad, strazile: 1877, Petru Rares, Tineretii, Puisor, Vornicu…

- Los Angeles va fi primul oras din lume in care o parte dintre strazi vor fi vopsite in alb, ca parte a unui efort de a mentine temperaturile la un nivel placut pentru locuitori si a incetini incalzirea globala. Materialul alb etans, creat de compania GuardTop, va fi pulverizat pe strazile…

- Col(r) dr.Constantin Mosincat, fiu al unei familii de refugiati din perioada administratiei hortyste, a adunat din arhivele studiate o serie de documente care atesta situatie romanilor din acest colt de tara romaneasca. La data de 30 august 1940 a fost semnat Dictatul de la Viena prin care Ardealul…

- Intr-un comunicat transmis de SC Aquavas SA, de menționeaza ca, in intervalul orar 8-10, va fi sistata furnizarea apei potabile in zona strazii Siret. Motivul este același ca de fiecare data: intervenții la rețeaua publica de alimentare. Pentru locuitorii care vor fi deranjați de faptul ca robinetele…

- Consumatorii casnici care locuiesc in partea de nord a Barladului vor ramane astazi fara apa la robinete. Intr-un comunicat transmis de SC Aquavas SA, de menționeaza ca, in intervalul orar 8-10, va fi sistata furnizarea apei potabile in zona strazii Siret. Motivul este același ca de fiecare data: intervenții…

- COMUNICAT Aquavas Vaslui – Sucursala Barlad anunta populatia orasului Barlad ca astazi, 7 martie, intre orele 9.00 si 15.00 va fi sistata apa in tot orasul. Motivul este o interventie la reteaua de apa de pe Bulevardul Epureanu. Barladenii se pot „alimenta” cu apa de la cismele, iar daca au de facut…

- COMUNICAT Aquavas Vaslui – Sucursala Barlad anunta populatia orasului Barlad ca maine, 22 februarie, intre orele 9.00 si 15.00 va fi sistata apa in tot orasul. Motivul este o interventie la artera de pe strada Transilvaniei si reparatii ale bransamentelor la utilizatori. Barladenii se pot „alimenta”…

- Astazi, timp de patru ore, sute de familii din Barlad nu-și vor putea folosi aragazele și centralele termice. Astazi, in intervalul orar 9-13, alimentarea cu gaze naturale va fi intrerupta pe 53 de strazi din Barlad. Motivul: echipele Delgaz Grid (fosta E.ON Gaz Distribuție) vor efectua o serie de…