- INCULPAT… Marius, barbatul de 39 de ani, din Stanilesti, cel care a izbutit sa fie primul roman arestat, din cauza ca nu a vrut sa prezinte declaratia pe propria raspundere, ba, a mai luat si la bataie politistii, nu scapa de gratii. Acesta a contestat imediat masura arestarii la domiciliu, dar Tribunalul…

- Un barbat a fost atacat in plina strada, in Hunedoara. Cei trei talhari au fost la cateva zile bune dupa comiterea faptei de polițiști, iar printre ei se afla și doi minori. Doi adolescenți și un tanar de 21 de ani au fost prinși de polițiștii din Hunedoara la scurt timp dupa ce au talharit […] Articolul…

- Identificati si retinuti pentru 24 de ore de catre politisti, dupa ce au talharit un barbat, pe o strada din municipiul Hunedoara. In data de 17.03.2020, in jurul orei 17:00, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un barbat in varsta de 37 de ani, in municipiul Hunedoara, despre…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au deschis un dosar penal pentru tentativa de evadare pe numele unui tanar in varsta de 17 ani din Bistrița. Acesta este cercetat pentru ca a incercat sa evadeze in momentul in care polițiștii il duceau spre autospeciala, pentru a fi transferat, conform procedurii, la…

- LA RACOARE…Politistii Biroului de Investigatii Criminale al Politiei Municipiului Barlad au probat activitatea infractionala a unui barbat de 23 ani, din Barlad, Mario Mosneagu, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie. A fost dus in fata judecatorilor de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei…

- Doi frati minori, de 10 si 12 ani, care au talharit in ultimele luni mai multi elevi din Braila si au fugit de acasa, fiind dati disparuti de mama lor, au fost gasiti joi de politisti, potrivit Agerpres. "La data de 04 martie a.c., ora 11:00, o femeie de 36 de ani, din municipiul Braila, a sesizat…