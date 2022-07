Barilul de ţiţei Brent revine sub 100 de dolari Pe fondul ingrijorarilor privind o posibila recesiune, cotatia barilului de titei Brent, referinta pentru piata petrolului din Europa, si-a continuat miercuri scaderea, dupa pierderile semnificative inregistrate marti, coborand sub pragul simbolic de 100 de dolari, pentru prima data dupa luna aprilie, informeaza AFP. In jurul orei 14:25 GMT, un baril de titei Brent din Marea Nordului era cotat la 99,39 dolari, cu 3,30% mai putin decat pretul inregistrat la inchiderea sedintei de marti, in timp ce cotatia barilului de titei american WTI era in scadere cu 3,32% pana la 96,12 dolari. Marti, ambele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul ingrijorarilor privind o posibila recesiune, cotatia barilului de titei Brent, referinta pentru piata petrolului din Europa, si-a continuat miercuri scaderea, dupa pierderile semnificative inregistrate marti, coborand sub pragul simbolic de 100 de dolari, pentru prima

- Participantii la discutiile desfasurate prin videoconferinta au decis sa isi continue politica de productie stabilita anterior. Asta inseamna ca grupul dominat de producatori din Orientul Mijlociu va mari productia din august cu 648.000 de barili pe zi. Urmatoarea intalnire a OPEC+ va avea loc pe 3…

- Pretul petrolului Brent a scazut cu 2,26 de dolari, sau cu 2%, la 109,48 dolari pe baril, la ora 17:04 GMT (20:04 ora Romaniei). Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 2,48 dolari, sau cu 2,3%, la 103,71 dolari pe baril. Seful Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, a spus…

- Pretul petrolului Brent a scazut cu2.95, sau cu 2.6%, la 111,70 dolari pe baril, la ora 16:43 GMT (19:43 ora Romaniei), iar in timpul tranzactiilor a coborat pana la 107,03 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 19 mai. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 3,15…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,41 centi, sau cu 2,4%, la 109,52 dolari pe baril, la ora 16: 05 GMT (19:05 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a coborat cu 2,5 centi sau cu 2,2%, pana la 109,85 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a inchis marti sub…

- Preturile s-au retras ulterior, usor, dupa ce Reuters a scris ca, potrivit unor surse, administratia presedintelui american Joe Biden va autoriza marti compania petroliera americana Chevron sa negocieze cu guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, ridicand temporar interdictia asupra unor astfel…

- Preturile petrolului au crescut vineri cu aproximativ 4-, in conditiile in care preturile benzinei din SUA au atins un maxim istoric, pietele bursiere au crescut vertiginos, dar si in contextul temerii ca aprovizionarea ar fi mai dificila daca Uniunea Europeana va interzice petrolul rusesc, dupa ce…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,43 dolari, sau cu 1,3%, la 112,31 dolari pe baril pana la ora 16:18 GMT (19:18 ora Romaniei), in timp ce pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a urcat cu 1,50 dolari, sau cu 1,4%, la 109,77 dolari pe…