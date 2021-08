Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona i-a facut o noua oferta lui Lionel Messi, in incercarea de a evita plecarea startului argentinian de pe Camp Nou, anunta presa catalana. Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului “blaugrana”, Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni spre marti pe tatal si reprezentantul jucatorului, Jorge Messi, pentru a-i face o noua propunere, cu speranta ca cel mai bun fotbalist din istoria Barcelonei isi va continua cariera in capitala Cataloniei. Ziarul El Mundo Deportivo, care citeaza postul respectiv, scrie ca “usa Barcelonei nu este complet…