- Arestarea rapper-ului Pablo Hasel a scos din nou spaniolii in strada. Sute de protestatari au participat sambata la un mars pasnic in Barcelona, insa totul s-a transformat intr-o noua seara de cosmar. Protestatarii au ajuns pana in punctul in care au spart banci si au dat foc magazinelor. „Este vorba…

- O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP.

- Protestele declansate de arestarea rapperului Pablo Hasel au continuat duminica noaptea la Barcelona, dar s-au desfasurat pasnic, spre deosebire de noptile precedente, cand au degenerat in revolte - tulburari, transmit AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Strigand 'Libertate pentru Pablo Hasel!',…

- Autoritațile din Barcelona au interzis fumatul pe patru din cele mai populare plaje ale orașului, ca parte a unei campanii de reducere a poluarii aerului, scrie hotnews.ro . Interdicția vine sa completeze masurile anunțate pentru limitarea traficului rutier, ca parte a tentativei autoritaților de a…

- Proteste violente in Spania dupa arestarea unui rapper condamnat acum cateva luni pentru insulte aduse monarhiei. Cel putin 33 de persoane au fost ranite, iar 15 au fost reținute de poliție. Cei mai mulți oameni s-au adunat in centrul Barcelonei.

- Barcelona are de platit 421 de milioane in 2021 pentru a evita colapsul. Reducerea salariilor nu-i de ajuns, fiind necesara plecarea lui Lionel Messi. Noul președinte al Barcelonei, ce va fi ales la scrutinul de pe 24 ianuarie, are o misiune teribil de grea in 2021. ...

- Leo Messi, starul argentinian al Barcelonei, a acordat un interviul postului La Sexta, care va fi difuzat pe 27 decembrie. Presa din Spania dezvaluie insa o bucata din acel interviu, in care Leo Messi vorbește despre cei mai buni doi antrenori pe care i-a avut la Barcelona: Pep Guardiola, actualul manager…

- Aleix Vidal (31 de ani), fundașul dreapta al Sevillei și fost jucator la Barcelona intre 2015 și 2018, a dezvaluit cum a depașit pasa proasta prin care a trecut dupa transferul la echipa andaluza. Transferat de Sevilla de la Barcelona in 2018, Vidal a fost imprumutat la Alaves la un an distanța de la…