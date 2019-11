Stiri pe aceeasi tema

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, in colaborare cu Transilvania Classic și Young Famous Orchestra prezinta „Barbierul din Sevilla”, o piesa in doua acte care conține poate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cea mai recenta premiera a Operei Brasov: musical-ul „Nota zero la purtare” va fi prezentata, joi, 10 octombrie 2019, de la ora 17.00, in Sala Operei, in cadrul Festivalului International de Opera, Opereta si Balet 2019, editia a XVII-a. Surpriza o constituie prezenta, la Brasov, a compozitorului…

- Focoasa tiganca „Carmen” va fi o superba rusoaica, sambata, la Brasov. Celebra opera va fi pusa in scena cu invitati surpriza, in deschiderea Festivalului International de Opera, Opereta si Balet 2019! Sambata, 5 octombrie, de la ora 18.30, in Sala Operei, melomanii sunt asteptati la spectacolul…

- Fostul mare fotbalist in varsta de 56 de ani a parasit, ieri, Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu din București dupa 10 zile de spitalizare. Gabi Balint a suferit un infarct miocardic pe 20 septembrie, iar medicii i-au montat patru stenturi. Caștigatorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua…

- Vineri, pe 17 septembrie, de la ora 18.30, iubitorii muzicii din Iasi au ocazia sa-l vada in rolul principal in spectacolul „Barbierul din Sevilla" de Gioachino Rossini, in regia lui Matteo Mazzoni.Pe scena ieseana vor interpreta solistii, corul, baletul si orchestra Operei iesene, sub conducerea muzicala…

- Melomanii brasoveni sunt asteptati, sambata, 14 septembrie 2019, de la ora 18.30, in Sala Operei. Incepe o noua stagiune a institutiei, cea de-a 67-a si conform traditiei, spectacolul de deschidere este „Traviata” lui G. Verdi. „Traviata” descrie scurta, dar agitata viata, precum si…

- Vineri, 13 septembrie, de la ora 19, se deschide stagiunea 2019 2020 a Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta cu un Concert Simfonic care va avea ca dirijor pe Shunichiro Maruyama. In program: Rossini Uvertura la opera "Barbierul din Sevilla; Verdi Uvertura la opera "Forta…

- O surpriza estivala: Anatoly si prietenii, spectacol liber, la Opera Brașov! Sambata, 17 august 2019, de la ora 17.00, in Sala Operei, brașovenii și turiștii sunt invitați la spectacolul intitulat „Anatoly & Prietenii”. Alaturi de binecunoscutul cvintet vocal Anatoly, pe scena Operei…