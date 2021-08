Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a decedat in urma exploziei de la depozitul de artificii lucra la compania Tohan, respectiv Uzina de armament, dar era in afara programului in momentul producerii incidentului. Relațiile de munca pe care le avea cu depozitul de artificii urmeaza sa fie stabilite de inspectorii de munca.…

- „In aceasta seara, la orele 20.49 a avut loc o explozie intr-un depozit de artificii proprietate a companiei Temexon SRL, aflat pe platforma Uzinei Tohan, din Zarnești.Echipele de intervenție ale ISU Brașov și ale pompierilor din Zarnești au stins incendiul in aproximativ jumatate de ora de la declanșarea…

- Prefectul Capitalei, Alex Stoica, a anuntat ca Inspectoratul Teritorial de Munca este posibil sa efectueze inspectii pe santiere, dupa accidentul din zona Bibliotecii Nationale , in urma caruia doi muncitori au murit si patru au fost raniti. Alex Stoica a precizat, intr-o interventie la Digi24, ca pe…

- Doru Clabescu, director la Directia de Contencios din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in varsta de 54 de ani, a decedat vineri, la locul de munca, posibil din cauza unui atac cerebral sau a unui infarct, potrivit reprezentantilor ministerului. "Au fost…

- Doru Clabescu, director la Directia de Contencios din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in varsta de 54 de ani, a decedat astazi, la locul de munca, posibil din cauza unui atac cerebral sau a unui infarct, potrivit reprezentantilor ministerului. „Au fost incercari de resuscitare…

- Un barbat de 50 de ani, angajat al unei societați cu profil energetic, a murit electrocutat marți , 29 iunie, in timp ce desfașura lucrari pe un stalp de electricitate situat la ieșirea din Targu Ocna. Polițiștii bacauani au deschis dosar penal in acest caz, iar Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau…

- Avand in vedere temperaturile ridicate preconizate pentru perioada urmatoare, INSPECTORATUL TERITORIAL de MUNCA Brasov va urmari in actiunile de control si modul in care angajatorii au luat masuri si respecta prevederile Legii nr. 436/2001-pentru aprobarea O.U.G nr.99/2000 privind masurile ce pot fi…

- ”Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, s-a intalnit azi cu o delegatie a sindicala a muncitorilor din santierul naval Damen Shipyards Mangalia, veniti la Bucuresti sa protesteze impotriva intentiei operatorului Damen de a pune in practica un plan de restructurare ce implica disponibilizarea a 228 de angajati.…