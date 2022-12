Instanta de judecata a prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui barbat de 35 de ani, din comuna Podari, deferit justitiei pentru violenta in familie. Politistii au stabilit ca, in seara zilei de 26 septembrie, barbatul i-a aplicat mai multe lovituri fiice sale de 4 ani. Politistii au fost sesizati de cadrele didactice, dupa ce fetita a ajuns la gradinita cu urme de lovituri pe fata. Potrivit oamenilor legii, politistii au fost sesizati in dimineata zilei de 27 septembrie , de o educatoare.„In dimineata zilei de 27 septembrie, politistii Sectiei Rurale Bucovat au fost sesizati de cadrele…