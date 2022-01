Stiri pe aceeasi tema

- „Politia m-a ajutat si m-a scos din multimea respectiva; daca nu ceream ajutorul Politiei, iar daca politistii nu ar fi intervenit, cu siguranta acei indivizi ma lasau la pamant si m-ar fi linsat". Tanarul care l-a stropit cu cerneala pe liderul AUR, George Simion, a acordat, in exclusivitate, un interviu…

