- Ies la iveala informații scandaloase despre accidentul de ieri de pe Mureș. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, barca era una din lemn, cu motor, neinregistrata.In plus, ambarcațiunea era și supraincarcata cu pasageri. Barbatul intenționa sa-i treaca pe cei 11 de pe un mal pe altul. Un copilaș…

- O barca cu 12 persoane s-a rasturnat aseara in Mureș, intre localitațile Semlac și Șeitin. Patru persoane, doi adulți și doi copii, sunt date disparute. Zeci de persoane, inclusiv scafandri, le cauta. „Pe parcursul nopții, 3 echipaje de cautare-salvare din cadrul ISU TIMIȘ și alte 3 echipaje din cadrul…

- Un copil a murit, iar alti doi si doi adulti sunt dati disparuti dupa ce s-au rasturnat cu o barca in raul Mureș. A fost mobilizare uriasa de forte pentru salvarea unor oameni care s-au rasturnat cu barca in apele raului Mures, in zona localitattii Periam Port din Timis. Autoritațile din Timiș și Arad…

