Bărbatul care a omorât un pui de câine, condamnat la închisoare Un barbat din Berzunți, județul Bacau, in varsta de 52 de ani, a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a omorat un pui de caine. Tribunalul s-a pronunțat in cazul barbatului, care la data de 8 decembrie 2021 a omorat un caine. La acel moment, barbatul, aflat in stare de ebrietate se intorcea de la munca cand a vazut un pui de caine. Barbatul ar fi urmarit cainele, iar la un moment dat, a inceput sa-l loveasca cu piciorul. Cațelul a incercat sa scape, insa a fost și lovit din nou cu brutalitate. Dupa ce a observat ca animalul nu mai misca, a plecat inapoi acasa ca si cum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

