- Un tribunal elvețian a pronuntat marți pedepse de detentie cu suspendare in cazul a doi inalti oficiali dintr-un grup islamic elvețian pentru propaganda in sprijinul Al Qaeda, intr-un nou proces care a urmat achitarii lor anterioare.Nicolas Blancho, președintele Consiliului Central Islamic…

- In urma cu puțin timp, un pieton a fost calcat de o mașina. Accidentul a avut loc in Rusu Bargaului, pietonul fiind in stare grava. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, in Rusu Bargaului, pe DN17. Din primele informații rezulta faptul ca un pieton a fost calcat de un autoturism. Se pare ca pietonul…

- CHIȘINAU, 6 oct - Sputnik. Omorul a fost savarșit in localitatea Rascaieți. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Ștefan Voda, Silvia Vetcu, a declarat pentru Sputnik Moldova ca un barbat de 26 de ani și altul de 45 de ani au consumat alcool acasa la o femeie de 37 de ani. La un moment…

- Cei doi ar fi afirmat ca un politist de la Topraisar a cazut in timp ce alerga dupa masina unui alt individ, in conditiile in care, in realitate, soferul masinii l a tarat pe politist pe o distanta de aproximativ 20 de metri, dupa ce acestuia din urma i se prinsese haina la portiera autoturismului,…

- Politiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au efectuat semnal pentru oprirea unui autoturism care circula pe raza localitații Teiș, pe DJ 712, conducatorul auto continuandu-și deplasarea fara a opri The post Beat si fara permis, a furat o masina din Gheboieni si a plecat la plimbare…

- Cine a „batut” in poarta unei gospodarii de langa Timișoara? O mașina. Șoferul ei „nu a mai gasit drumul”, avand o alcoolemie de 0.97 mg/l alcool pur in aerul expirat. In 9 august, la ora 23:00, polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați cu privire la faptul ca un autoturism „a intrat in…

- Potrivit polițiștilor bucureșteni, sambata dimineața, o persoana a sunat la numarul de urgența 112 și a anunțat ca, in zona Mihai Bravu, un barbat a fost agresat și are nevoie urgenta de ajutor medical. Polițiștii Secției 10 au stabilit ca in dimineața zilei de sambata, dupa ce i-a dus cu…