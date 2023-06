Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta ajunsa la final in cazul tanarului de 17 ani care a omorat in bataie un barbat de 50 de ani, la Bazoș, județul Timiș. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș anunța ca l-au trimis in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.

- Un barbat care era dat in urmarire pentru ca are de ispașit o pedeapsa cu inchisoarea pentru tentativa de omor, dupa ce a batut cu salbaticie un alt barbat a fost prins ieri de polițiștii din Caraș-Severin. „Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Caraș-Severin au depistat un barbat de 31…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București clarifica, intr-un comunicat de presa, ca identitatea victimei din sectorul 4 și autorul crimei nu pot fi in prezent confirmate și infirmate, precizand ca cadavrul este considerat, in continuare, unul neidentificat.

- Potrivit sursei citate, anchetatorii au stabilit ca, la data de 17 aprilie, in jurul orelor 07:15, persoana vatamata, in varsta de 27 de ani, se afla impreuna cu o alta persoana intr-un loc amenajat de oamenii strazii pentru dormit, langa un bloc din municipiul Oradea. Cei doi, care se aflau sub influenta…

- Potrivit sursei citate, anchetatorii au stabilit ca, la data de 17 aprilie, in jurul orelor 07:15, persoana vatamata, in varsta de 27 de ani, se afla impreuna cu o alta persoana intr-un loc amenajat de oamenii strazii pentru dormit langa un bloc de pe strada Salcamilor din municipiul Oradea. Cei doi,…

- Patru barbați au fost arestați, iar o femeie este in arest la domiciliu dupa ce au batut o alta persoana, pe o strada din Timișoara, pana cand victima a decedat.Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a transmis, luni, ca a fost dispusa punerea in mișcare a acțiunii penale fața de cinci inculpați…