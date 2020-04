Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore pentru furt, dupa ce ar fi patruns in depozitul si in magazia unitatii sanitare unde lucra, de unde ar fi sustras 2.000 de masti si recipiente de dezinfectant, pe care ulterior le-a vandut unor persoane fizice. Au fost identificate si restituite de catre suspect…

- Barbatul a fost depistat in județul Teleorman.”Din datele și probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in data de 29 03 2020, in afara orelor de program s-ar fi prezentat la locul de munca, unde ar fi patruns in depozitul și ulterior in magazia unitații sanitare unde are locul…

- Un barbat care voia sa faca profit uc maști, manuși și dezinfectant, pe care le vindea ilegal, in Piața Volanta din Timișoara, a fost prins de polițiști, a fost amendat iar marfa i-a fost confiscata. Oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat un control…

- Ziarul Unirea A furat scule electrice de 10.000 de lei: Barbat de 36 de ani, care locuia fara forme legale in Alba Iulia, identificat și reținut de polițiști Polițiștii din Alba Iulia l-au identificat și reținut pe un barbat care ar fi sustras scule electrice, in valoare de 10.000 de lei, dintr-o cladire…

- Joi, in mijlocul zilei, un hoț a intrat fara nicio problema într-o gradinița din Cluj și a furat 200 de lei dintr-un portmoneu. Polițiștii clujeni au depistat și reținut pentru 24 de ore un barbat acuzat de comiterea unui furt. ”La data de 4 martie a.c., în urma activitatilor…

- Ziarul Unirea Totul pentru femeia lui: Un barbat din Ocna Mureș a fost reținut de polițiștii din Cluj-Napoca, dupa ce a furat peste 90 de produse cosmetice dintr-un magazin de profil Totul pentru femeia lui: Un barbat din Ocna Mureș a fost reținut de polițiștii din Cluj-Napoca, dupa ce a furat peste…