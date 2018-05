Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, a declarat ca evenimentul s-a petrecut luni dupa-amiaza, in Bals, pe drumul national DN 65 care tranziteaza orasul. La un moment dat, intre biciclist si soferul camionului a existat o sicana in trafic. Biciclistul i-a aratat camionagiului semne obscene, iar soferul a tras pe dreapta. Pasagerul care il insotea, un barbat tot din Bals, a coborat si l-a luat la bataie pe bicyclist, iar in urma loviturilor primite, acesta si-a pierdut echilibrul si a cazut, lovindu-se puternic la cap.

O ambulanta l-a transportat pe barbatul agresat la Spitalul…