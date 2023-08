Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 14:15 Incendiul a fost lichidat. ,,Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza sudurii fara permis de lucru cu focul.” , transmite ISU Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Incendiu cu urmari grave la un service auto de pe raza comunei Ulmeni. ,,In jurul orei 13:00, pompierii buzoieni au inceput deplasarea…

