Bărbat prins beat la volan, pe o stradă din Lugoj Inca un șofer s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Barbatul, in varsta de 39 de ani, circula in weekend cu autoturismul, pe strada Coloman Walisch din Lugoj, in momentul in care a fost oprit pentru control de oamenii legii. „In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,19 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, insa acesta a refuzat procedura de recoltare a probelor biologice, fapt pentru care…

