Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat, inainte de Craciun, un tanar de 24 de ani, din Calafat, deferit justiției pentru comiterea infracțiunii de omor. Inculpatul a primit o peeapsa de 10 ani de inchisoare pentru fapta comisa. Potrivit oamenilor legii, in noiembrie 2022, tanarul i-a taiat gatul…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare un craiovean deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de dare de mita. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a incercat sa mituiasca cu 200 de lei doi agenti de politie de la Sectia 2 Craiova. In schimul…

- Catalin Cherecheș ramane cu controlul judiciar dat in consemn la frontiere și la organele de ordine publica inainte de decizia definitiva in dosarul de mare corupție in care a fost condamnat deja la cinci ani de inchisoare cu executare.Concret, masura judiciara menținuta de judecatorii ICCJ nu ii…