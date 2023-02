Bărbat, încarcerat, după un accident produs în oraş Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in Arad. Pompierii aradeni au intervenit la iesirea din oras, spre Nadlac, pentru a salva o victima ramasa incarcerata intr-o masina. Echipajul de descarcere s-a deplasat in jurul orei 7.30 in zona Verbița pentru extragerea victimei incarcerate in autoturism in urma accidentului auto. Victima, un barbat, a fost […] Articolul Barbat, incarcerat, dupa un accident produs in oras a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

