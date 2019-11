Bărbat înarmat, împușcat mortal de poliție în vestul Germaniei Politia a anuntat ca un martor l-a observat pe barbat la un club sportiv local din Hoppstaedten-Weiersbach, la circa 140 kilometri sud-vest de Frankfurt, sambata dupa-amiaza. Acolo, se pare ca ar fi amenintat o persoana cu toporul, i-a lovit masina si a fugit in padure.



Dupa desfasurarea fortelor speciale si a unui elicopter, politia a dat de urma barbatului, intr-un camp. Potrivit politiei, barbatul, care tinea in mana toporul, se indrepta in fuga catre niste terenuri de tenis cand a fost impuscat mortal de agenti.



Identitatea barbatului si circumstantele incidentului nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana si soldati din Bundeswehr pregatesc un amplu exercitiu antiterorist in landul Baden-Wurttemberg, din sud-vestul Germaniei, la cateva zile dupa o tentativa de atentat intr-o sinagoga din orasul Halle, transmite vineri dpa.

- Fundasul olandez Kelvin Maynard, fost jucator la echipa engleza de fotbal Burton si la formatia belgiana Antwerp, a fost impuscat mortal la Amsterdam, a confirmat politia olandeza, citata de BBC. Jucatorul de 32 de ani a fost ucis in masina proprie, iar politia face apel la martori, cautand doi suspecti…

- Cinci copii au fost ucisi sau raniti de arme de foc in acest weekend in Texas, printre care si un copil de 4 ani impuscat mortal de fratele sau de 5 ani. Duminica, in jurul orei 11.45, baiatul de 5 ani a gasit o arma in casa sa din Fort Worth, la vest de Dallas, si l-a impuscat pe fratele sau de 4 ani,…

- Aceste drame ilustreaza inca o data pericolele armelor de foc in SUA, unde 30% dintre adulti sustin ca detin cel putin o arma. Duminica, in miezul zilei, un baiat de 5 ani a gasit o arma in casa sa din Fort Worth, la vest de Dallas, si l-a impuscat mortal pe fratele sau de 4 ani, a anuntat…

- Subinspectorul de politie p.m. Cristian Amariei, nascut la data de 23 decembrie 1976, impuscat mortal in timpul unui filtru rutier, ar fi implinit 43 de ani. Subinspectorul de politie p.m. Cristian Amariei a fost ucis in data de 2 iunie 2019, in timp ce se afla intr o misiune de prindere a unui urmarit…

- Aseara, Tribunalul Constanta a decis arestara preventiva a cetateanului din Mangalia suspectat ca ar fi impuscat doua persoane, una dintre ele decedand la spital. Iata minuta instantei "In baza art. 226 Cod procedura penala: Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.…

- Politisti au impuscat un barbat care tinea ostatici marti, la bordul unui autobuz, 31 de pasageri, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor de ordine, la patru ore de la inceputul crizei ostaticilor, pe un pod care asigura o legatura intre Rio de Janeiro si Niteroi, un oras vecin, relateaza AFP.

- Barbatul care și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de o mașina, aseara, in Jucu de Mijloc, nu a fost inca identificat. Va reamintim, aseara, in jurul orei 21:20, un barbat in varsta de 57 de ani, din Beclean, in timp ce conducea un autovehicul pe DN1C, dinspre Cluj-Napoca inspre Dej, a surprins și…