Bărbat împușcat pe aeroport la Paris Incident neplacut ieri pe aeroportul Charles de Gaulle (Roissy CDG) din Paris. Conform Le Figaro, un barbat inarmat cu un cuțit a fost impușcat – a se citi neutralizat, de un polițist care a deschis focul la terminalul 2F al principalului aeroport parizian, pentru ca barbatul respectiv harțuia agenții de paza ai aeroportului. Intai verbal, apoi cu un cuțit. Și, cand au fost chemați polițiștii de frontiera sa intervina, barbatul s-a indreptat și spre ei, agitand cuțitul. A fost momentul in care unul dintre polițiști a tras un foc de arma, ca sa-l imobilizeze. Nimeni altcineva n-a fost ranit. Barbatul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Politia franceza a impuscat mortal un barbat inarmat cu un cutit si care avea un comportament agresiv in aeroportul Charles de Gaulle, potrivit declaratiilor oficialilor. O sursa a Politiei a declarat ca barbatul, impuscat de un politist, era un om fara adapost si ca amenintase personalul…

- Un barbat care agita un cutit a fost impuscat mortal miercuri dimineata de un politist pe aeroportul Roissy Charles de Gaulle, unul din cele doua principale aeroporturi din Paris, relateaza AFP, citand surse aeroportuare si din cadrul politiei franceze.

- Un barbat care manuia un cuțit a fost impușcat mortal pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, potrivit english.alarabiya.net. Ofițerii de poliție au impușcat și ucis miercuri un barbat care a amenințat cu un cuțit pe aeroportul Charles de Gaulle din afara Parisului, au declarat surse din cadrul poliției…

- Un „individ amenințator” inarmat cu un cuțit a fost impușcat mortal de poliție, miercuri, pe aeroportul Roissy Charles de Gaulle din Franța. Un barbat a fost ucis miercuri dimineața pe aeroportul Roissy Charles de Gaulle de focuri de arma ale poliției, dupa ce a amenințat cu un cuțit, au declarat surse…

- Doi barbați inarmați palestinieni au fost uciși intr-un conflict in Cisiordania , in timp ce intr-un incident separat a fost atacata o barca de pescuit acuzata de contrabanda cu provizii Hamas. Mii de palestinieni au participat la o procesiune funerara pentru doi barbați inarmați uciși in cursul zilei…

- Polițiștii din Fatenhpur, un oraș din India, au oprit un tuk-tuk care transporta ilegal 27 de oameni la bord, inclusiv copii și varstnici, scrie BBC . In imaginile suprinse la fața locului, un polițist scoate pe rand toți pasagerii, inclusiv copii și varstnici, și ii numara. In UP's Fatehpur, an auto…

- Un mort și 30 de raniți, dintre care unii sunt in stare foarte grava, acesta este bilanțul incidentului de la Berlin, unde o mașina a intrat, miercuri, in mulțime intr-o piața din cartierul Charlotenburg din Capitala Germaniei. Șoferul mașinii este un german-armean de 29 de ani care locuiește la Berlin,…

- Ministrul Mediului din Republica Dominicana, Orlando Jorge Mera, a fost impuscat mortal luni de un apropiat in biroul sau din interiorul ministerului, a anuntat purtatorul de cuvant al presedintiei, noteaza AFP. „Informatiile pe care le detinem in acest moment indica faptul ca, la primele ore ale zilei…