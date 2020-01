Bărbat din Turburea reținut pentru că nu a oprit la semnalul polițiștilor La data de 27 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 36 de ani, din comuna Turburea, banuit de savarșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul, pe drumurile publice, de catre o persoana care nu deține permis de conducere. In urma cu o zi, polițiștii s-au intersectat cu autoturismul condus de barbat, despre care se cunoștea ca nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule și au pornit semnalele acustice și… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 21 de ani, din municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș, a fost depistat ieri in trafic in timp ce conducea o autoutilitara, pe raza orașului Tismana, fara a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicule. In urma verificarilor și cercetarilor efectuate s-a stabilit ca…

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Novaci au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 25 de ani, din comuna Rosia de Amaradia, banuit de savarsirea in stare de recidiva a infracțiunii de conducerea…

- La data de 7 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj un tanar, de 26 de ani, din comuna Padeș, banuit de savarșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice,…

- Un barbat, de 48 de ani, din Novaci, Gorj, a fost reținut ieri sub acuzația de marturie mincinoasa, intr-un dosar de ultraj, in care victima a fost o polițista. Suspectul are calitatea de martor in dosar. Infracțiunea de ultraj s-a produs in anul 2015. Dosarul se afla pe rolul Judecatoriei Novaci. Politistii…

- La data de 26 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au continuat cercetarile fata de un tanar, de 29 de ani, din comuna Slivilesti și l-au reținut pe acesta pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii…

- La data de 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj un barbat, de 31 de ani, din comuna Stoina, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe…

- La data de 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj un tanar, de 20 de ani, din comuna Capreni, pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii…

- Politisti din cadrul Poliției orașului Targu Carbunești, au fost sesizati duminica de un barbat, de 69 de ani, din orașul Targu Carbunești, cu privire la faptul ca fiul sau, de 37 de ani, din aceeasi localitate ar fi fost agresat de doi tineri, de 27 si 15 ani, din aceeasi localitate. Din cercetarile…