Bărbat din Smeeni, găsit înjunghiat. Suspectă ar fi una dintre femeile pe care le îngrijea Un barbat in varsta de 68 de ani, din Smeeni, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau cu o plaga injunghiata. Se pare ca acesta a fost atacat cu un cuțit de una dintre femeile cu handicap psihic de care avea grija la locuința sa din satul Calțuna. Vecinii cred mai degraba ca acesta s-a injunghiat singur, la beție. Starea barbatului este grava, acesta fiind introdus de urgența in sala de operații. „Acesta prezinta o plaga injunghiata hemitorace stang”, transmite Biroul de Presa al Spitalului Județean de Urgența Buzau. Din primele verificari efectuate de polițiști,… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 68 de ani, din Smeeni, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau cu o plaga injunghiata. Se pare ca acesta a fost atacat cu un cutit de una dintre femeile cu handicap psihic de care avea grija la locuinta sa din satul Caltuna.

- Un barbat in varsta de 68 de ani, din Smeeni, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau cu o plaga injunghiata. Se pare ca acesta a fost atacat cu un cutit de una dintre femeile cu handicap psihic de care avea grija la locuinta sa din satul Caltuna.

- UPDATE Potrivit primelor informații, polițiștii incearca sa stabileasca cine l-ar fi agresat pe barbat. Victima a fost gasita de un vecin. Se știe ca barbatul locuia cu doua surori, care sufera de afecțiuni psihice. „La U.P.U a Spitalului Județean de Urgența Buzau a fost transportat un barbat, in varsta…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau cu o plaga injunghiata. Barbatul este din localitatea Calțuna și starea sa este grava fiind introdus de urgența in sala de operații. „Acesta prezinta o plaga injunghiata hemitorace stang”,…

- La acesta ora, medicii depun toate eforturile pentru salvarea vieții unui barbat in varsta de 68 de ani, ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean cu o plaga injunghiata in zona inimii. Tot ce se cunoaște la acest moment este ca atacul asupra barbatului a avut loc in satul Calțuna (com.…

- In aceasta dimineața, oficialii Spitalului Județean de Urgența Buzau au anunțat rezultatele testelor pentru un prim lot de cadre medicale de pe doua secții ale unitații sanitare. 26 de angajați au fost testați. „Informare 22.05.2020 Va comunicam ca 26 de cadre medicale din secția A.T.I. (14) și Chirurgie…

- In aceasta dimineața, oficialii Spitalului Județean de Urgența Buzau au anunțat rezultatele testelor pentru un prim lot de cadre medicale de pe doua secții ale unitații sanitare. 26 de angajați au fost testați. „Informare 22.05.2020 Va comunicam ca 26 de cadre medicale din secția A.T.I. (14) și Chirurgie…

- Un copil, in varsta de 10 ani, a cazut de la etajul II (8-9 metri) al unui bloc situat in cartierul Micro 14, in apropiere de Liceul cu Program Sportiv. Minorul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau. Potrivit reprezentanților unitații medicale, copilul…