Bărbat din Oradea, prins de DIICOT în timp ce vindea droguri Un barbat din Oradea a fost retinut de procurorii DIICOT sub acuzatia ca a vandut droguri catre diversi consumatori de pe raza judetului Bihor.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au stabilit ca inculpatul K.K.S. cumpara de la persoane necunoscute amfetamina, drogurile fiind vandute apoi unor consumatori din Bihor.



La data de 21 aprilie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul BCCO Oradea, au efectuat o actiune de prindere in flagrant a inculpatului K.K.S., imediat dupa ce acesta a comercializat cantitatea

