Stiri pe aceeasi tema

- Marți, in jurul orei 6.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Murfatlar au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, de 44 de ani ar transporta la cimitir, cu ajutorul unui caruț metalic, cadavrul tatalui sau, cu intenția de a-l inhuma.Deplasați la fața locului,…

- Astazi, in jurul orei 06.10, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, de 44 de ani ar transporta la cimitir, cu ajutorul unui carut metalic, cadavrul tatalui sau, cu intentia de a l inhuma.Deplasati la fata locului, politistii…

- Ieri, 28 iulie 2020, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 52 ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Ciugud, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto,…

- Ieri, 15 iulie 2020, in jurul orei 20.40, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din comuna Galda Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe drumul județean 107 K, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Sambata, 20 iunie 2020, in jurul orei 10.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 62 ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un moped, pe DJ 705E, pe raza localitații Tartaria, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- O femeie in varsta de 45 de ani, din Simeria, a fost ucisa de concubinul ei. Aceasta ar fi fost lovita cu o bata, potrivit MEDIAFAX. Din primele informatii, victima a fost ucisa de catre concubinul sau in varsta de 67 de ani, din orașul Simeria, dupa ce acesta ar fi atacat-o cu o bata. „Poliția Orașului…

- Ieri, 28 mai 2020, in jurul orei 23.00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din județul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe strada Clujului din Teiuș, avand dreptul de a conduce suspendat și fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 24 mai 2020, in jurul orei 20.40, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe B-dul. Revolutiei 1989 din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…