- Un tanar din Alba s-a ales cu dosar penal in județul Sibiu dupa ce a fost prins de Poliție la volanul unei mașini cu numere false și fara a deține permis de conducere. Potrivit IPJ Sibiu, sambata, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au oprit pentru control…

- Ziarul Unirea Dosar penal pentru un tanar din Alba, depisat de polițiștii din Miercurea Sibiului conducand fara permis si cu numere de inmatriculare false La data de 2 mai a.c., in jurul orei 19,30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au oprit pentru control un autoturism condus…

- Un tanar din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce i-a dat mașina unei tinere, iar aceasta a condus-o fara sa dețina permis. A fost oprita de poliție la Campia Turzii, in județul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, duminica, 19 aprilie, in jurul orei 12.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului…

- La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un barbat, in varsta de 47 de ani, din orașul Campeni, județul Alba, in timp ce conducea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 2 aprilie 2020, in jurul orei 23,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe DJ 107 H, pe raza localitații Șard, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara […]…

- Un tanar din orașul Baia de Arieș s-a ales cu dosar penal pentru furt dupa ce a sustras 7.500 de lei dintr-un imobil din localitatea Lupșa Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2020, polițiștii de investigații criminale din Baia de Arieș au identificat un tanar de 28 de ani, din oraș, ca banuit […]…

- Un barbat din comuna Hoparta s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un tractor neinmatriculat, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 martie 2020, in jurul orei 16:10, polițiștii din Hoparta…

- Un tanar de 19 ani din Tarnaveni s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, fara a deține permis, in Alba. Polițiștii il cerceteaza și pe proprietarul mașinii, care se afla in mașina in momentul in care conducatorul auto a fost oprit in trafic. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 22,10,…