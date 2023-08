Bărbat din Argeș, electrocutat mortal de un dispozitiv electric de tăiat lemne Un barbat de 54 de ani din comuna Balilești, județul Argeș, a murit miercuri dupa ce s-a electrocutat la un dispozitiv electric de taiat lemne. Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din Campulung au fost sesizați miercuri prin apel la 112 cu privire la faptul ca, pe raza comunei Balilești, un barbat s-ar fi electrocutat, conform mediafax. Polițiștii deplsați la fața locului au stabilit ca barbatul in cauza, de 54 de ani, ce se afla la domiciliu, s-ar fi electrocutat la un dispozitiv electric pentru taiat lemne. In ciuda eforturilor cadrelor medicale, care i-au facut manevre de resuscitare,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

