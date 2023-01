Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 3 ianuarie 2023, in jurul orei 22.15, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 50 de ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Comunal 201, pe raza comunei Arieșeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Duminica, 1 ianuarie 2023, in jurul orei 03.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 47 de ani, din localitatea Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Vințu de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Sambata, 24 decembrie 2022, in jurul orei 19.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Comunal 24, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Joi, 15 decembrie 2022, in jurul orei 08.15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe strada Ioan Maiorescu din Bucerdea Granoasa, au depistat un barbat de 42 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul…

- Luni, 28 noiembrie 2022, in jurul orei 12.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza comunei Bucerdea Granoasa, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, din comuna Lopadea. Cu ocazia verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- Sambata, 29 octombrie 2022, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Arieșeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Miercuri, 26 octombrie 2022, in jurul orei 19.50, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce executau serviciul de patrulare, au depistat un barbat de 62 de ani, din comuna Cergau, in timp ce conducea o motocicleta, pe raza localitatii Cergau Mare, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Duminica, 9 octombrie 2022, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizați de catre o femeie din Craciunelu de Jos cu privire la faptul ca soțul sau are un comportament agresiv. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in seara zilei de 8 octombrie,…