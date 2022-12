Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 46 de ani, din comuna Gradinile, județul Olt, și-a pierdut viața, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de o mașina in Cezieni. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca, pe strada Radu cel Mare din comuna Cezieni, a avut loc un eveniment rutier. La fața…

- Un barbat care a accidentat mortal o femeie, pe o trecere de pietoni din Ocna Mureș va fi judecat pentru ucidere din culpa Un barbat a fost trimis recent in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce a accidentat o persoana, care la cateva zile dupa producerea accidentului a decedat. Este vorba despre…

- Un sofer de 83 de ani din judetul Arges a acrosat un biciclist si a fugit la locul accidentului, ulterior lovind doi pietoni. Un pieton a murit la fata locului, iar cel de-al doilea la spital. Accidentul a avut loc sambata seara, in Curtea de Arges. Barbatul de 83 de ani a fost retinut. "Dupa administrarea…

- Barbatul de 83 de ani din judetul Arges care a lovit un biciclist apoi a accidentat mortal doi pietoni a fost retinut. "Dupa administrarea de probatoriu, barbatul de 83 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, urmand ca in cursul zilei de astazi, 27 noiembrie, sa fie prezentat in…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a fost accidentat mortal pe o trecere de pietoni din localitatea Chichis, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, acesta a fost lovit de o autoutilitara, condusa de un tanar in varsta de 21 de ani, care este…

- Accident mortal, joi dupa-amiaza, in județul Dambovița. Din primele date, la ieșirea din localitatea Matasaru spre Costeștii din Deal, pe DN 7, un barbat, in varsta de 50 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat și accidentat mortal un barbat, in varsta de 59 de ani, care se deplasa…

- Șoferul care circula pe Splaiul Unirii, dinspre bulevardul Șincai catre Șoseaua Mihai Bravu, a lovit doi pietoni, iar unul a murit, a informat Brigada Rutiera, marți, 18 octombrie.Accidentul a fost semnalat la ora 11.16, prin numarul de urgența 112. „In urma accidentului de circulație, unul dintre pietoni…