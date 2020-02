Bărbat de 39 de ani din Meteș cercetat de polițiști, după ce șia agresat fizic concubina Sambata, 15 februarie 2020, in jurul orei 19,30, Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie care locuiește in comuna Meteș, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat ca barbatul, in varsta de 39 de ani, pe fondul consumului de alcool, a lovit-o pe femeie cu pumnii și picioarele peste cap și corp. Fața de barbat a fost intocmit dosar penal, pentru violența in familie, iar polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție prin care l-au obligat sa paraseasca locuința comuna și i-au… Citeste articolul mai departe pe zlatnainfo.ro…

