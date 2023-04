Stiri pe aceeasi tema

- Social Șoferi sub influența alcoolului la volan aprilie 7, 2023 11:31 In ultimele 24 de ore, polițiștii au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale in valoare de 18.415 lei, au reținut 1 permis de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice. Cele mai multe sancțiuni…

- Eveniment Urmarire in toiul nopții, de la Conțești la Cervenia / Un barbat din Giurgiu s-a rasturnat cu mașina in timp ce fugea de polițiști februarie 20, 2023 11:14 Duminica noaptea, ora 03:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 13 Smardioasa in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor…

- Eveniment Un barbat din Olt care avea permisul suspendat, prins la volan in comuna Poeni februarie 9, 2023 15:14 Joi, 9 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 10 Poeni au depistat un barbat in varsta de 46 de ani, din comuna Redea, județul Olt, in timp ce conducea un autoturism…

- Judecatorii din Calafat au dispus, vineri, arestarea preventiva a unui tanar de 27 de ani, acuzat de instigare la furt, conducere fara permis și refuzul prelevarii de mostre biologice. Potrivit oamenilor legii, inculpatul si-a convins prietena sa fure de acasa suma de 70.000 de lei si bijuterii in valoare…

- Politistii doljeni au dispus retinerea unui barbat de 58 de ani, din Goiesti, acuzat de lipsire de libertate si lovire sau alte violente. Potrivit oamenilor legii, barbatul a agresat o femeie pe care a luat-o la ocazie. Incidentul a avut loc marti, in comuna Simnicu de Sus. Politistii au fost sesizati…