- Un barbat din Iași a fost arestat dupa ce s-a indragostit lulea de un cațel din rasa Bichon. Polițiștii au deschis un dosar penal și l-au bpbat in arest dupa ce ieșanul l-a batut pe stapanul cainelui.

- Un barbat care a mai fost condamnat anterior de doua ori pentru conducerea in stare de ebrietate, a fost trimis dupa gratii de Judecatoria Edineț, sediul Briceni, dupa ce a fost prins beat la volan pentru a treia oara, informeaza Procuratura intr-un comunicat de presa .

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tirgu-Neamț au depistat un barbat din Vrancea, pe numele caruia Judecatoria Focsani a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii pentru comiterea infracțiunii de taiere ilegala de arbori. “La data de 30 octombrie, polițiștii din cadrul Postului…

- Politistii lucratorii Compartimentului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Orasului Borsa au pus in aplicare luni, 28 octombrie, un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de instanta pe numele unui barbat din oras. In urma activitatilor desfasurate, acestia au depistat si retinut…

- Un grup criminal format din patru persoane, care au comis diferite crime in șase localitați din nordul țarii, a fost trimis dupa gratii.Membri grupului criminal organizat au varste cuprinse intre 26 și 32 de ani.

- Un tanar a fost reținut pentru 24 de ore dupa gratii dupa ce a iesit in trafic, desi nu are permis, la volanul unei masini neinmatriculate.Incidentul s-a petrecut joi la pranz, cand un echipaj din cadrul Compartimentului Rutier Radauți a oprit pentru control pe strada Bogdan Voda un autoturism ...

- Un barbat de 52 de ani este cercetat de politisti dupa ce si-a inchis iubita intr-o camera si ar fi incercat sa o gazeze, se arata intr-un comunicat de presa remis vineri de IPJ Bihor, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii au fost sesizati, joi seara, printr-un apel la 112, ca dintr-un…

- Un barbat a decedat in Tanzania, dupa ce a incercat sa-si ceara in casatorie partenera intr-un mod original. Acesta a coborat in apa dintr-o cabina scufundata, aflata in complexul hotelier la care erau cazati, dar nu a mai reusit sa iasa la suprafata, relateaza BBC News,