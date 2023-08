Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31 iulie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat, in varsta de 43 de ani, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Acesta a fost depistat intr-un local din Portofino, Genova,…

- Un traficant de persoane din Romania a fost condamnat la inchisoare pentru 12 ani și 7 luni din cauza morții a 39 de imigranți vietnamezi care au murit intr-un camion.Marius Draghici, in varsta de 50 de ani, din Romania, a admis 39 de acuzații de omor din culpa și unul de conspirație pentru a ajuta…

- In urma unor informații primite de redacție, afganul de 27 de ani condamnat la 22 de ani și 8 luni de inchisoare de Tribunalul Arad... The post Prins in Franța. Criminalul condamnat de Tribunalul Arad la 22 de ani de inchisoare va fi predat autoritaților romane appeared first on Special Arad · ultimele…

- In urma unor informații primite de redacție, afganul de 27 de ani condamnat la 22 de ani și 8 luni de inchisoare de Tribunalul Arad... The post A fost prins in Franța criminalul condamnat de Tribunalul Arad la 22 de ani de inchisoare. Autoritațile din Hexagon il vor preda pe afgan celor romane appeared…

- Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Caraș-Severin au depistat ieri un barbat de 34 de ani din Reșița, pe numele caruia era emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, acesta fiind condamnat la un an și noua luni de inchisoare in regim de detenție pentru savarșirea infracțiunilor…

- Un barbat de 54 de ani, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru talharie in Italia a fost prins de politistii doljeni, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat ca politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale au depistat in municipiul Craiova, un barbat, de 54 de…

- Astazi a incepul apelul procesului lui Mario Iorgulescu, la Curtea de Apel București. In prima instanța, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, acuzat de omor și conducere sub influența alcoolului și drogurilor, a fost judecat in lipsa și condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare.…

- Un roman care a fost implicat intr-un jaf violent in casa unei femei de 75 de ani in Grimbergen, Belgia, in 2019 a fost condamnat la șase ani de inchisoare. Barbatul a putut fi identificat pe baza materialului ADN gasit pe niște bucați de morcov, scrie cotidianul belgian Nieuws Blad.In 2019, o femeie…