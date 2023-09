Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul se afla la volanul unei autoutilitare de care era tractata o remorca si se deplasa pe ruta Romania ndash; Ungaria.Un cetatean roman a fost condamnat de catre Tribunalul Arad la 6 ani si 6 luni de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de trafic de migranti si conducere a unui vehicul fara…

- Un cetațean roman a fost condamnat de Tribunalul Arad la 6 ani și 6 luni de inchisoare pentru comiterea infracțiunilor de trafic de migranți și... The post 6 ani de inchisoare cu executare: cea mai mare sentința data de Tribunalul Arad pentru trafic de migranți appeared first on Special Arad · ultimele…

- Un roman a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare pentru trafic de migranți și conducere fara permis de conducere. Barbatul a fost cercetat catre politistii de frontiera din Arad pentru un transport ilegal de migranti a caror viata le-a fost pusa in pericol prin modalitatea de ascundere. Actiunea…

- Un traficant de migranti a fost condamnat de Tribunalul Arad la sase ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a fost prins, in toamna anului trecut, cand incerca sa scoata din tara 10 oameni din India si Bangladesh. Acesta i-a ascuns intr-o remorca si astfel le-a pus in pericol viata.

- Un vrancean de 44 de ani incearca sa convinga instanța ca sentința prin care a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru trafic și deținere de droguri este una incorecta. Condamnat definitiv in urma cu aproximativ o luna, barbatul a introdus o contestatie in anulare, cale extraordinara de atac…

- Un barbat de 43 de ani, condamnat in Romania la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei, a fost gasit intr-un local din Portofino, Genova, Italia. Potrivit Poliției Capitalei, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat…

- In data de 7 iulie a fost promulgata legea prin care cei care comit un accident soldat cu pierderi de vieți, in timp ce se afla sub influența alcoolului, a drogurilor sau fara a deține permis de conducere, vor fi condamnați la inchisoare cu executare. „NU va puneți viața in pericol! NU puneți viața…