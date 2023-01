Stiri pe aceeasi tema

- Politia Judeteana Ilfov a anuntat ca vineri, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase au facut doua perchezitii domiciliare, la doua adrese, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect, in principal, nerespectarea regimului…

- Un barbat a intrat intr-o agenție de pariuri sportive din Chiajna și a tras cinci focuri de arma. A fost gasit in timpul unei percheziții, alaturi de arma folosita și de 80 de cartușe. Vineri, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au facut doua percheziții domiciliare, la doua…

- Perchezitii domiciliare, la 2 adrese, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect, in principal, nerespectarea regimului armelor si munitiilor Oficial de la IPJ Ilfov La data de 6 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante…

- Hunedoara. Perchezitii si activitati investigative materializate in identificarea si retinerea a doi barbati banuiti de comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata Politistii hunedoreni au desfasurat, la data de 19 decembrie 2022, o actiune de amploare…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, duminica, 13 noiembrie, dupa ce a incercat sa loveasca o persoana cu un briceag și apoi a tras un foc cu o arma neletala in directia acesteia, a informat Poliția Ilfov. Incidentul a avut loc sambata, 12 noiembrie, la Buftea.…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul politiei Orasului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat, sambata seara, o percheziție domiciliara la imobilul din Bucuresti unde barbatul care ar fi furat sacul cu bani din masina Poștei locuia de fapt, anchetatorii…

- Un barbat, de 50 de ani, tata a 12 baieti, care conducea o autoutilitara VW Transporter, a murit intr-un accident rutier produs miercuri dupa-amiaza, la Vicovu de Sus, judetul Suceava.Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din apropierea scolii spre care se indrepta barbatul de 50 de…